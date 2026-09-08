Borsada işlem gören 12 yıllık şirkete 1 milyar liralık haciz: Paylar Yakın İzleme Pazarı'na alındı!

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Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., borçları nedeniyle farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında şirket malvarlıkları üzerine toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz işlendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamada, haciz kapsamındaki makinelerin faal durumda bulunduğu ve üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Haczedilen malvarlıklarına ilişkin güncel duruma değinen şirket, mevcut aşamada söz konusu varlıklar hakkında herhangi bir satış talebi ya da verilmiş bir satış kararı bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, takip ve haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

Hukuki süreç çerçevesinde 1 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde tebliğ edilen altı ayrı ihtarnameye yanıt verildiği aktarıldı. Kahramankazan İcra Dairesinin 2026/2459 Esas sayılı dosyasında borca yapılan itiraz neticesinde takibin durdurulduğu, diğer dosyalara yönelik hukuki değerlendirmelerin ve itiraz hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

Paylar Yakın İzleme Pazarı'na alındı

Şirketin açıklamasının ardından Borsa İstanbul, Alves Kablo paylarının Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddesi uyarınca Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar verdi. Düzenleme kapsamında şirket paylarının işlem sırasının 9 Eylül 2026 tarihinde kapalı kalacağı, 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren ise Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işleme açılacağı duyuruldu.