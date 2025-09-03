Borsada kan kaybı sürüyor! Düşüş kalıcı mı?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yatay negatif bir seyirle başlasa da, sonrasında dün başlattığı kaybına devam etti. Özellikle bankacılık endeksinde düşüş, yüzde 6'nın üzerine kadar çıktı. Borsadaki sert gerilemede, dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edilmesi ve bugün beklentilerin üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon verisinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim büyüklüğüne yönelik endişeler etkili oluyor.

Bankalarda sert düşüş

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 10.877 puana gerilerken; gün sonunda yüzde 1,29 kayıpla 10.737 puanda bulundu.

Borsa İstanbul'da düşüş bankacılık endeksi öncülüğünde sürerken, bankalarda değer kaybı gün içinde yüzde 6'nın üzerine kadar çıktı. Bankacılık endeksi kapanışta, yüzde 6,37 azalışla 14.561 puanda işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

10.640 seviyesi altına geçilirse satış baskısı artabilir

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Borsa endeksi dün gelen siyasi haber etkisiyle 50 günlük hareketli ortalaması olan 10.640 seviyesine doğru geriledi ancak bu seviye üzerinde kalmayı başardı. Net bir şekilde şu nu söyleyelim ki, siyasi gelişmeleri ne yazık ki ekonomiden ve piyasa reaksiyonundan uzaklaştıramıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte siyasi risklerde yaşanabilecek bir artış, piyasa üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Ancak bugün açıklanan enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmeseydi muhtemelen dün yaşanan satış baskısı daha geçici olabilir ve hatta piyasa bugün artıya geçebilirdi. Bu sabah aylık enflasyonunu yüzde 1,79 olan piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2,04 gelmesi, piyasada TCMB’nin faiz indirim sürecine zede vereceği tepkisini oluşturdu. Bankacılık endeksi sabah yüzde 3 eksilerden yüzde 6’ya varan baskıyla ilerliyor. Bunun tamamı Merkez Bankasının beklenen ölçüde faiz indiremeyeceğine yönelik algılamadır. Borsa endeksi, 11 Eylül TCMB faiz kararına kadarki süreçte 10640 – 11100 arasında git gel yapabilir. Buna karşın 10.640 seviyesi altına geçilmesi halinde satış baskısının artması beklenebilir. Takvim açısından 15 Eylül kritik bir hal aldı. Ekonomik gerçeklerde bir değişim olmadığı ve teknik olarak 10.640 seviyesi üzerinde kalındıkça baskı geçici olabilir.

Son gelişmelerin ardından yatırımcı portföyünü nasıl yönetmeli?

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Dün sıçrama kaydeden politik desibel BIST'in 3 aydır sürdürdüğü yükseliş trendini sona erdirdi mi? Bence en azından bir süre için öyle görünüyor. Bu süreyi yine lokal haber akışı belirler.

Dirençler 11,000 ve 11,250

Destekler 10.450 ve 9.700

Meclis açıldıktan sonra (1 Ekim) politik desibelin kayda değer ölçüde sıçrama kaydetmesi bekleniyor. Bu nedenle 230 dolardan uzaklaşan BIST'te ağırlık artırımını güvenli bulmadığımı, 290-300 dolar bandı içinde ağırlık azaltmanın rasyonel olacağını düşündüğümü sizlerle paylaşıyordum. Eylül başında bunun gerçekleşmesi (belki de başlaması) benim için sürpriz oldu. Endeks geçen hafta 283 doları test etti ve dün 264 dolar seviyesinde kapandı. Yakın ama gücü limitli destek 255 dolar (güncel kur ile 10.450).

Yılın kalan 4 aylık bölümü içinde 230-235 dolar bandı (güncel kur ile 9700) test edilirse ağırlık arttırılabilir mi? Bu destek bence güçlü prensip olarak evet.

Peki, risk 230 dolar ile kısıtlı mı? Bunu söyleyemeyiz. Şüphesiz gelişmelere bağlı olmakla birlikte, gerçekleşme olasılığını düşük bulduğum 210 dolar da potansiyel bir risk olarak dikkate alınmalı.

280-285 dolar bandı yılın kalan 4 ayında aşılamaz mı? Bence kolay değil. Velev ki aşıldı 300 dolar direnci artık çok daha güç kazanmış görünüyor. Bu nedenle BIST adına yılın kalan 4 aylık diliminde ağırlıklı seyahat adresi neresi olabilir sorusuna cevabım; 235-280 dolar bandı.