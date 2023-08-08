Borsada kâr satışlarına dikkat!

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, yılın en güçlü tırmanışını sürdürürken; soluksuz 7 haftadır primli bir seyirde ilerliyor. Özellikle seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla kuvvetli bir performans sergileyerek zirve serisini bozmayan BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 36’ya yakın kazandırırken, seçimin sonuçlandığı zamandan beri ise yüzde 63 artış gösterdi.

Uzmanlar, özellikle enflasyonda beklenen bozulmanın da etkisiyle borsada yeni rekor seviyelerin test edileceği görüşünde birleşirken; işlem hacmi rekor seviyelerde seyrediyor ve borsadaki yabancı yatırımcı oranında artış devam ediyor. BIST 100 endeksinde 7500 puan üzerindeki kapanışların yükselişin devamı için önemli olduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni ekonomi yönetiminin JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılımı sonrasında Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) yaşanan düşüşün de borsayı desteklemesi bekleniyor. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 396 baz puanda hareket ediyor.

Borsaya dolar bazlı baktığımızda ise, son 6 haftadır yükselen endeks; yıl genelinde yüzde 6 kaybettirirken; Cumhurbaşkanı seçiminden bu yana yüzde 21 kazandırdı. BIST 100 endeksi, dolar bazında rekorunu Kasım 2010 yılında 510 puana yükselerek görmüştü.

Bu şirketler yükselişi destekleyebilir

Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, ekonomim.com’a verdiği röportajda “Yabancı yatırımcı daha hızlı bir şekilde gelecek olursa; şahsen endeksin hedefini sene sonundan önce 12000-15000 bandı olarak görürüm” olarak belirtti. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise, borsaya girme düşüncesinde olan yatırımcılar için, 7000 puana kadar geri çekilmelerin hisse senedi yatırımı için daha doğru olabileceğine vurgu yaptı.

Yusuf Kavak ayrıca, endeksi daha yukarıya götürebilecek şirketleri, "Türk Hava Yolları, Bim, Akbank, Ford Otomotiv, Pegasus, Tofaş Oto Fabrikaları, Migros, Garanti Bankası ve Doğuş Otomotiv sayılabilir. Yine, gıda ve içecek alt sektöründen Coca Cola, Holding alt sektöründen Koç Holding gibi şirketler de endeksteki olası yükselişleri destekleyebilir." olarak sıraladı.

Borsa 7500 puanı aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi güne pozitif bir başlangıç yaparken, sonrasında satıcılı seyre yöneldi. Bankacılık endeksi ise, güçlü gelen bilançoların desteğiyle endeksten pozitif ayrışıyor.

BIST 100 endeksi, gün içi zirvesini 7504 puana taşırken; saat 11.56 itibarıyla yüzde 0,31 düşüşle 7446 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, yüzde 1,38 primle 6733 puanda.

Peki, borsaya kâr satışları gelir mi, yükselişler endeksi nereye kadar taşıyabilir, yatırımcı borsaya girmek için geç kaldı mı, yabancı girişi ivme kazanır mı? Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ekonomim.com’a yanıtladı.

Borsada hızlı bir yükseliş hareketine tanık oluyoruz. Sizce olası bir kâr satışı ne zaman gerebilir ve hangi seviyeye kadar geri çekilmeler yaşanabilir?

Eral Karayazıcı: 285 dolar civarının (cari kurla 7700 puan) geride kalan 6 haftada 1,8 milyar dolarlık alış yapan yabancı yatırımcıları kâr realizasyonuna teşvik edebileceği görüşündeyim. Bu riskin gerçekleşmesi durumunda 260 dolara kadar (cari kurla 7000 puan) bir geri çekilme ile karşılaşabiliriz.

Yusuf Kavak: Kâr satışının tam olarak nerede geleceğini söylemek zor. Ancak, son zamanlarda bazı göstergeler yorulma emareleri göstermeye başladı. Örneğin son 5 günde işlem hacminde düşüş var ve borsada devam eden yükselişe karşı negatif uyumsuzluk gösteriyor. Yükseliş hareketinin başladığı 26 Mayıs’tan bugüne kadar iki aşamalı bir ralli gördük. 26 Mayıs ile 12 Haziran arasında yüzde 30’a yakın yükseliş gördük ve bunun düzeltmesini 12-21 Haziran arasında yüzde 10 civarındaki geri çekilme ile yaptık. Sonrasında 22 Haziran’da yeniden başlayan yükselişte ise dün (7 Ağustos) itibariyle yüzde 45 civarında yükselişle ralli devam ediyor ve bu hareketin henüz düzeltmesi olmadı. Dolayısıyla, olası bir düzeltmenin yüzde 15 civarında olabileceğini düşünüyorum.

Borsa İstanbul 100 endeksinde 8000-8500 bandını konuşmaya başladık. Sizce hangi sektör ve şirketler endeksi bu seviyelere taşıyabilir?

Eral Karayazıcı: Sektör olarak öne çıkan bir favorim yok. Bence, şirket bazında bakmak daha doğru olur.

Yusuf Kavak: Endeksi daha yukarıya götürebilecek sektörler; iyi beklentilerin korunduğu Bankacılık, Ulaştırma, Perakende Ticaret ve Otomotiv olabilir. Bu sektörler içerisinde endekse yüksek etkileri(beta) olan şirketleri sıralayacak olursak; Türk Hava Yolları, Bim, Akbank, Ford Otomotiv, Pegasus, Tofaş Oto Fabrikaları, Migros, Garanti Bankası ve Doğuş Otomotiv sayılabilir. Yine, gıda ve içecek alt sektöründen Coca Cola, Holding alt sektöründen Koç Holding gibi şirketler de endeksteki olası yükselişleri destekleyebilir.

Enflasyondan korunmak için yatırımcının ilk seçeneğinin borsa olduğunu görüyoruz. Sizce bu devam edecek mi? Yatırımcı borsaya girme fırsatını kaçırdı mı?

Eral Karayazıcı: Evet, bence yeni girişler için güncel koşullar yeterince cazip değil. 260 dolara (cari kurla 7000 puan) kadar geri çekilme yaşanırsa hisse senedi yatırımı daha doğru olabilir.

Yusuf Kavak: Borsaya şuana kadar girmeyen yatırımcılar öncelikle büyük bir fırsatı kaçırdılar. Yeni girecek olan yatırımcıların bir düzeltme hareketi beklemelerinde fayda var. Enflasyondan korunma ve haliyle borsadaki olası yeni rallilere gelince; enflasyonist ortamlarda haliyle satın alma gücü düşen yatırımcılar daha riskli ürünlere yönelebiliyorlar. Ayrıca, yüksek enflasyon oranları; dinamik fiyatlama disiplini olan, stoklu çalışan ve maliyetlerini iyi kontrol eden birçok şirketin ciro ve kârlılığına da katkı sunuyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçte enflasyon rakamlarında beklenen yükselişler de düşünülecek olursa; borsada yeni zirveler bekleyebiliriz. Ancak, başta da belirttiğim için bunun için yüzde 15 civarında bir düzeltmeyi elzem görüyorum.

Borsaya yabancı girişinin ivme kazanmasını bekliyor musunuz; yabancı neyin gerçeklemesini bekliyor? Yabancı girişlerinin hızlanması 8000-8500 bandını yukarı çeker mi?

Eral Karayazıcı: Yılın son çeyreği içinde yurt dışı borsa endekslerinde tempolu bir yükseliş gerçekleşebilir. Bu senaryoda BIST’in de küresel havuzdan alıcı çekmesi mümkün & muhtemel.

Yusuf Kavak: Borsaya yabancı girişi meselesi, doğrudan ekonomi politikaları ile alakalı. Seçimden sonraki süreçte ekonomi yönetiminin değişmesi ile para ve maliye politikasında Ortodoks sete dönülmesi bir kısım yabancı yatırımcıyı içeriye çekmişti ve yüzde 27,60 civarındaki yabancı takası şu sırlarda yüzde 30,30 civarında seyrediyor. Ancak, henüz gelmeyen yabancı yatırımcılar; uygulanan politikaların daha keskin hatlar içerisinde olmasını ve daha kısa sürede sonuçlarının alınmasını bekliyor. O yüzden daha gidilecek çok yol var ve bu süreçte ortodoks politikaları daha keskin hatları ile uygulayacak olursak; yabancının dönüşü de hızlanacaktır.

Bir de Eylül ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P ve Fitch’in Türkiye değerlendirmelerini takip edeceğiz. Yine, Moody’s ‘in Haziran ayındaki değerlendirmesini pas geçtiği de düşünülürse; ortodoks politikalarımız, rezervlerdeki toparlanma ve yabancı ticari anlaşmalarımızın (BAE, Suudi Arabistan ve Katar örneği gibi) etkisi ile kredi notumuzda yapılabilecek bir yukarı yönlü revize, yabancının dönüşü için önemli bir katalizör olacaktır. Keza, dış siyasi ilişkiler boyutunda da Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte İsveç’in NATO üyeliğine onay verecek olursak; AB ve ABD ile düzelmeye başlayan ilişkilerimiz pekişebilir ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye başıl açısı da daha fazla pozitife dönebilir. Yabancı yatırımcı daha hızlı bir şekilde gelecek olursa; şahsen endeksin hedefini sene sonundan önce 12000-15000 bandı olarak görürüm.