Borsada kararsız seyir

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybıyla tamamlarken; yurt içi piyasa perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karına odaklandı. Yabancı ve yurt içi kurumların faiz artırım beklentileri geniş bir yelpazede bulunurken, bu durum piyasada fiyatlamaları zorlaştırıyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 12,26 puan düşüşle ve yüzde 0,23 değer kaybederek 5257 puana geriledi. Endeks, 5224 - 5294 bant aralığında hareket ederken, saat 10.37 itibarıyla yüzde 0,15 oranında düşüşle 5262 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5200 ve 5150 seviyeleri destek, 5300 ve 5400 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,63 ve yüzde 0,14 oranında artış gösteriyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kaybederek günü 5269 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.