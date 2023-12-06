Borsada kayıp yüzde 2'yi aştı: Bankalarda sert hareket

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günü kayıpla tamamlarken, yeni günde dalgalı seyretti ve günü yüzde 2'nin üzerinde düşüşle tamamladı. Uzmanlar, son dört haftalık süreçte Borsa İstanbul tarafında yabancı alımlarının etkili olduğunu, ancak henüz istenilen noktada olmadığını belirtirken; endeksin 8000 puanın üzerinde kalmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 değer kazanarak 8066 puandan başlarken; gün içinde 7855 - 8112 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 2,51 düşüşle 7855 paunda bulundu.

Bankacılık endeksinde gün içinde yükseliş yüzde 3'ü aşarken, endeks tarihinde ilk kez 9000 puanı aştı. Sonrasında gelen satışlarla 8850 puana kadar gerileyen bankacılık endeks, gün sonunda yüzde 0,45 primle 8896 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8100 ve 8160 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulundu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 8057 puandan tamamlamıştı.