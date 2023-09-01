Borsada primli seyir

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe yüzde 0,62 değer kazanarak 7966 puandan başlarken, yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 7930 - 7996 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 11.02 itibarıyla yüzde 0,83 primle 7979 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,63 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,64 ve yüzde 0,77 yükselişle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 7917 puandan tamamladı.

Gözler tarım dışı istihdam verisinde

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.