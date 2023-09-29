Borsada primli seyir: S&P'nin kararı bekleniyor

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde primli seyrini sürdürürken, tarihi zirvesine doğru yaklaşıyor. 11 Eylül'de 8403 puan ile tarihi zirvesini gören BIST 100 endeksinde, 8400 puan üzerinde kapanışların endeksin yönü açısından kritik olduğu belirtiliyor. Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), Türkiye için not kararını açıklaması bekleniyor. S&P'nin, Türkiye'nin not görünümünü yükseltebileceği öngörülürken, uzmanlar bugün piyasada volatil bir seyir yaşabileceğine dair uyarıyor. Kredi derecelendirme kuruluşunun kararını Türkiye piyasaları kapandıktan sonra açıklaması bekleniyor.

Açılışta yüzde 0,28 değer kazanarak 8242 puana çıkan BIST 100 endeksi, 8239 - 8345 bant aralığına hareket ediyor. Endeks, saat 11.55 itibarıyla yüzde 1,21 yükselişle 8317 puanda bulundu. Bankacılık endeksinde primli seyir yüzde 3'ün üzerine çıkarken; şu dakikalarda yüzde 3,33 artışla 8689 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8300 ve 8400 seviyesi direnç, 8200 ve 8100 puan destek konumunda bulunuyor.

Risk iştahına 'Fed' desteği

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirtilerek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.