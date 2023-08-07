Borsada primli seyir sürüyor

Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk işlem gününe rekorla başlarken; sonrasında da yükselişini devam ettirdi ve zirvesini 7491 puana taşıdı. 7399 - 7491 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 16.57 itibarıyla yüzde 0,98 artışla 7473 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,78 ve yüzde 0,75 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7750 seviyeleri direnç, 7300 ve 7100 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,48 artışla rekor seviye olan 7400 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda olacak

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.