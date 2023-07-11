Borsada rekor üzerine rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

5 iş günü soluksuz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe rekor seviyeden başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 6371 puana çıktı. Endeks sonrasında da yükselişini sürdürerek zirvesini 6379 puana taşırken, saat 11.58 itibarıyla yüzde 0,73 yükselişle 6314 puanda hareket etti.

İlk işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,89 ve yüzde 0,87 oranında yükseldi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6400 ve 6600 seviyeleri direnç, 6200 ve 6100 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6270 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Gram altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi ve 1627 liraya çıkardı. Gram altın, saat 12.01 itibarıyla yüzde 0,58 oranında yükselişle 1624 lirada alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise, bugün 1938 dolara kadar tırmanırken şu sıralarda yüzde 0,59 yükselişle 1937 dolarda işlem görüyor.

Euro tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini gördü

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,06 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,10 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,22 TL seviyesine kadar yükselirken; saat 12.01 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 26,0823 TL seviyesinde hareket etti.

Euro, sığ piyasada değer kazancını sürdürerek tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini gördü ve rekor seviyesini 29,13 TL'ye taşıdı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,25 oranında artışla 28,7299 TL seviyesinde bulunuyor.

"Vilnius'ta yapılan anlaşma Türk varlıklarını olumlu etkileyebilir"

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.