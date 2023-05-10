Borsada satıcılı seyir

Borsa İstanbul, seçim haftasında oynaklığın yüksek olduğu bir seyir izliyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,28 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 4544 puana çıktı. Endeks, 4551 ve 4485 puan arasında hareket ederken, saat 11.01 itibarıyla yüzde 0,60 oranında düşüşle 4506 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4500 ve 4400 seviyeleri destek, 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,01 artarken, holding endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Şu dakikalarda ise, bankacılık endeksi yüzde 0,10 yükselişle, holding endeksi yüzde 1,25 düşüşle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,65 ile inşaat oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 değer kaybederek günü 4536 puandan kapattı.

ABD enflasyon verisi takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, devam eden borç krizine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini söyledi.