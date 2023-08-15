Borsada satıcılı seyir

Borsa İstanbul, dün gün içi zirvesini 7821 puana taşırken, haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı. 7669 - 7768 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, sonrasında negatif tarafa geçti. Endeks, saat 11.44 itibarıyla yüzde 0,82 düşüşle 7674 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,78 düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7900 ve 8000 seviyeleri direnç, 7700 ve 7500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Dün alıcılı seyreden BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazancıyla günü 7737 puandan tamamlarken kapanış rekor kırdı ve gördüğü en yüksek seviyeyi de 7868 puana çıkardı.

Küresel piyasalar veri odaklı hareket edebilir

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileriyle birlikte resesyon ihtimalinin de yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulduğunu hatırlatan analistler, buna karşın enflasyonun hala hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı.