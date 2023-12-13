Borsada satış baskısı sürdü

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 5 işlem gününde aralıksız kritik seviye olan 8000 puanın altında kapanış gerçekleştirirken, teknik seviyelerin kırılmasıyla borsadaki satış baskısı devam ediyor. Borsada düşük işlem hacimleri de dikkat çekiyor. Dün gelen yabancı raporlarıyla birlikte bankacılık endeksi günün genelinde pozitif ayrışırken; kapanışa doğru değer kaybına yöneldi. Uzmanlar, yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 7900 seviyesinin, aşağı yönlü harekette ise 7650 seviyesinin izlendiğini belirtiyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,39 düşüşle başlarken; gün içinde 7529 - 7721 bant aralığında hareket etti. Düşüş eğiliminde hareket eden endeks, kapanışta yüzde 2,83 azalışla 7529 puana geriledi.

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 2'yi aşarken; günü düşüşle tamamladı ve yüzde 0,93 kayıpla 8801 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7590 ve 7400 seviyesi destek, 7760 ve 7860 puan direnç konumunda bulunuyor.

En çok işlem gören hisse senetleri Cates Elektrik, Akbank, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yoları oldu.

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım

Borsa İstanbul'da yaşanan fiyat hareketliklerinde küçük yatırımcının kayıplarına dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıyı incittiler" dedi.