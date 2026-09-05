Borsada sermaye hareketliliği: Dört şirketten SPK başvurusu

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Borsada işlem gören Kapeks Kimya, Efor Yatırım, İntetra Teknoloji ve Saray Matbaacılık, sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliklerine ilişkin yeni adımlar attı.

Şirketler, 4 Eylül 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) çeşitli başvurularda bulundu.

Kapeks Kimya’dan 125,1 milyon TL’lik sermaye sonrası başvuru

Kapeks Kimya Sanayi AŞ (KPEKS), halka arz sonrasında çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL’den 125,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında esas sözleşme değişikliği için SPK’ya başvurdu.

Şirketin 25 Ağustos 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, sermaye artırımının mevzuata uygun şekilde tamamlanmasının ardından esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi planlanıyor.

Şirket, hazırlanan tadil taslağına uygun görüş verilmesi amacıyla 4 Eylül’de SPK’ya başvuru yaptığını açıkladı. SPK izninin alınmasının ardından esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması bekleniyor.

Efor Yatırım 3 milyar TL satış hasılatı hedefliyor

Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ (EFOR), çıkarılmış sermayesinin tahsisli olarak artırılması kapsamında SPK’ya başvurdu.

Şirketin 2,178 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde artırılması planlanıyor. Artırımda mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak.

Şirket, sermaye artırımı sonucunda toplam 3 milyar TL satış hasılatı elde edilmesini öngörüyor. Bu kapsamda düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 4 Eylül’de SPK’ya gerekli başvuru yapıldı.

İntetra Teknoloji’nin sermayesi 160 milyon TL’ye çıkıyor

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ (INTET), çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımının tamamlandığını SPK’ya bildirdi.

Şirket ayrıca esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadili için hazırlanan yeni metnin onaylanması amacıyla 4 Eylül’de Kurula başvurdu.

SPK’nın uygun görüş vermesinin ardından gerekli tescil ve ilan işlemleri ticaret sicili nezdinde gerçekleştirilecek.

Saray Matbaacılık bedelli artırım oranını yüzde 100’e çekti

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ (SAMAT), daha önce açıkladığı bedelli sermaye artırımı kararında değişikliğe gitti.

Şirket, 560 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 112,4 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 bedelli artırarak 224,8 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

Artırılacak 112,4 milyon TL sermayenin tamamının nakden karşılanacağı belirtildi. Yeni payların 9 milyon 213 bin 114,75 adedi A grubu nama yazılı, 103 milyon 186 bin 885,25 adedi ise B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 112,4 milyon adet pay şeklinde ihraç edilmesi planlanıyor.

Böylece şirket, daha önce aldığı yüzde 200 bedelli sermaye artırımı kararını yüzde 100 olarak revize etmiş oldu. SAMAT, sermaye artırımı için SPK başvurusunun da yapıldığını duyurdu.