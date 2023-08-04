Borsada soluksuz yükseliş: Aralıksız 7 hafta
7 haftadır aralıksız yükselen Borsa İstanbul, gün içi tarihi zirvesini 7427 puana taşırken, kapanış rekorunu ise 7400 puana çıkardı.
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Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü çifte rekorla tamamlarken; aralıksız yükselişini de 7. haftaya taşıdı. Gün içi tarihi zirvesini 7427 puana taşıyan endeks, kapanış rekorunu ise 7400 puana çıkardı.
BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,48 oranında yükselişle tamamlarken; bankacılık endeksi ise, yüzde 3,34 oranında artış sağladı.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7300 ve 7400 seviyeleri direnç, 7200 ve 7100 puan destek konumunda bulunuyor.