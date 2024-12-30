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Borsada takas işlemlerinin tarihinde değişiklik

Borsada yılbaşı tatili sebebiyle takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olurken; bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası 3 Ocak Cuma günü gerçekleşecek.

Haber Merkezi
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Borsada takas işlemlerinin tarihinde değişiklik
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Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

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