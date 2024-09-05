Borsada “tecrübe” kazandı: Yaşı “büyük” yatırımcılar hisse getirisinde gençleri solladı

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'da en fazla kazanç sağlayan yatırımcılar 10 milyon TL ve üzeri portföyü olanlar olurken, yaş gruplarına bakıldığında kazanan ve kaybedeler de tecrübeliler oldu.

HaberTürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 33 değer kazanırken, yaş grupları itibarıyla borsada yılın ilk 8 ayında endeks üzeri getiri sağlayanlar (55-59 yaş grubu hariç) 65 yaş üstündekiler oldu.

Profesyoneller kazançlı çıktı

Merkezi Kayıt kuruluşu Veri Analiz Platformu'ndan (MKK) derlenen verilere göre, yılbaşında toplam 7 milyon 631 bin gerçek kişi yatırımcının borsada 1 trilyon 449 milyar liralık hisse senedi portföyü bulunurken, ağustos sonunda gerçek kişi sayısı 7 milyon 403 bine indi.

Gerçek kişilerin portföy değeri yüzde 25 artışla 1 trilyon 808 milyar liraya ulaşırken, bu oran, tüzel kişi ve fonların yani profesyonellerin, gerçek kişilerden daha fazla gelir elde ettiğini gösterdi.

70 yaş üstü borsada kazandı

Fonlar ve diğer tüzel kişi yatırımcılar dışında gerçek kişilerde, 2024’ün ilk 8 ayın en iyi yatırımcı kitlesi 70-74 yaş aralığındaki tecrübeli ya da Ak’ın deyimiyle “yaşlı kurtlardan” oluştu. Üst yaş grubu, portföyünü 8 ayda yüzde 42 oranında artırarak 77 milyar liraya ulaştırdı.

70’li yaşların ardından ikinci sırada yüzde 37 getiriyle 55-59 yaş aralığındaki yatırımcılar geldi. 55-59 yaş aralığında yatırımcılar portföylerini 8 ayda 58,2 milyar TL artırdı.

Üçüncü sırada da yüzde 34 getiri ile 65-69 yaş aralığındaki yatırımcılar geldi. Bu yaş grubunun yatırım yaptığı hisse senetlerinin değeri 8 ayda 29,1 milyar lira artış gösterdi.

20’li yaşlarda borsada kazanç düşük kaldı

Orta yaş gruplarında getiri yüzde 14 ila 27 arasında kalırken, 25 yaşa kadar olan gençlerin sağladığı getiri yüzde 3 oldu. 25-34 yaş arası yatırımcıların kazancı yüzde 12-13 aralığında kalırken, ebeveynlerin çocukları için yatırım yaptıkları hesaplar olan 0-14 yaş aralığındaki “bebek ve çocuk” hisse portföylerinin değeri yüzde 30 ile önemli oranda artış gösterdi.

Gençler borsayı terk etti

Yaş gruplarındaki yatırımcı sayılarına bakıldığında, borsadan kazanç elde eden 60 yaş üstü ile 40-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı da artmış görünüyor. Sayıları en çok artan yatırımcı yaş aralığı 47 bin 775 ile 50-54 yaş grubunda olurken, bu grup 613 bini geçti.

Yaşı 25-29 aralığındaki gençlerin 8 aylık kazancı düşük olunca borsayı terk ettikleri görüldü. Bu yaş grubunda yatırımcı sayısı 131 binden fazla azaldı. 20-24 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı da 129 bin düştü.

30’lu yaşlar borsaya akın etti

Toplamda Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı 222 binin üstünde düşerken, en kalabalık yaş grubu ocak ayında olduğu gibi 1 milyon 45 bin ile 30-34 yaş grubundaki yatırımcılardan oluştu. İkinci en kalabalık grup da 35-39 yaş grubu olurken, yatırımcıların sayısı 1 milyon 35 bin kişi oldu.