Borsada teknik görünüm ve Trump belirsizliği: Dr. Nuri Sevgen’den yatırımcıya 12.727 puan uyarısı

Piyasalarda gözler hafta sonu riskine çevrilmişken, Dr. Sevgen, ABD Başkanı Trump'ın İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün süreyle, yani 6 Nisan Pazar günü Türkiye saatiyle gece 03:00’e kadar ötelediği açıklamalarını değerlendirdi. Bu haberin piyasalara bir miktar moral verdiğini belirten Dr. Sevgen, Trump’ın geçmişteki ani kararlarını hatırlatarak bu açıklamalara tam güven duyulmaması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Hark Adası üzerindeki askeri hareketlilik söylentileri ve ABD’nin bölgeye 10 bin asker gönderme planlarına dair iddialar nedeniyle hafta sonu riskinin ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Endekste kritik seviyeler ve teknik görünüm

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü analiz eden Dr. Sevgen, 10.000 seviyesinden başlayan uzun vadeli yükseliş trendinin test edildiğini ve kapanışın 12.727 puanla bu trendin hemen üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Bu seviyelerin oldukça kritik olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, 21 günlük hareketli ortalama geçilmeden kalıcı bir alım iştahından bahsedilemeyeceğini söyledi. Aşağıda 12.600 ve 12.500 seviyelerinin önemli destekler olduğunu, yukarıda ise 13.000 direncinin takip edilmesi gerektiğini ekledi.

Dr. Sevgen'den yatırımcılara tavsiyeler: Parayı boşta bırakmayın

Enflasyonist ortamda paranın boşta kalmasının bir zarar olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, düşük risk tercih eden yatırımcılar için para piyasası fonlarını, özellikle de devlet tahvili içermeyen ve günlük dalgalanmalardan etkilenmeyen "serbest fonları" önerdi. Gecelik TL repo oranlarının %40 bandında seyrettiğini hatırlatan Dr. Sevgen, riskten korunmak isteyenlerin paralarını bu tür enstrümanlarda değerlendirerek enflasyona karşı koruma sağlayabileceğini belirtti.

Merkez Bankası’nın altın stratejisi ve swap işlemleri

Kamuoyunda tartışılan Merkez Bankası’nın altın sattığı iddialarına açıklık getiren Dr. Sevgen, yapılan işlemin bir ‘satış’ değil, ‘swap’ yani takas işlemi olduğunu vurguladı. Altının kasada atıl durmasının bir getiri sağlamadığını, bu rezervlerin swap yoluyla döviz likiditesine dönüştürülmesinin doğru bir finansal strateji olduğunu ifade etti. Küresel ölçekte ise Rusya ve Çin gibi ülkelerin altınlarını korumaya aldığını, Fransa'nın altınlarını ülkeye geri çağırdığını belirterek, Türkiye’nin de stratejik bir hamle içinde olduğunu savundu.

Altın ve gümüşte teknik beklentiler

Altın fiyatlarında bir geri çekilme potansiyeline dikkat çeken Dr. Sevgen, fiyatların 4.300 veya 4.200 dolar seviyelerine kadar inebileceğini, gerçek bir yükseliş trendi için ise 4.750 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini belirtti. Gümüş tarafında ise arz-talep dengesi üzerinden bir analiz yapan Dr. Sevgen, 73 dolar seviyesinin aşılmasının kritik olduğunu, bu seviye geçilmeden yapılacak işlemlerin riskli olabileceğini söyledi. Yatırımcılara gümüşte 73 dolar üzerindeki hareketler için ‘boğa spread’ gibi opsiyon stratejilerini kullanarak maliyeti düşürmeyi önerdi.