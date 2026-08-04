Borsada temmuz bilançosu: En çok yükselen ve düşen hisseler
Borsa İstanbul'da temmuz ayının en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri netleşti. BIST TÜM endeksinde Pasifik Eurasia Lojistik yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlarken, Saray Matbaacılık en fazla değer kaybeden hisse oldu.
Borsa İstanbul'da temmuz ayı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte BIST TÜM endeksinde yatırımcısına en fazla kazandıran ve kaybettiren hisseler de netleşti.
Ay boyunca Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) en yüksek getiriyi sağlayan hisse olurken, Saray Matbaacılık (SARAE) en fazla değer kaybeden şirket olarak öne çıktı.
Temmuzun en çok kazandıran hisseleri
Temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ilk beş hisse şöyle sıralandı:
Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): %35,14
Hedef Holding (HEDEF): %30,58
Pergamon Status Dış Ticaret (PSDTC): %26,44
Büyük Şefler Gıda (BIGTK): %25,69
Özata Denizcilik (OZATD): %24,36
Temmuzun en çok kaybettiren hisseleri
Aynı dönemde BIST TÜM endeksinde en fazla değer kaybeden ilk beş hisse ise şu şekilde gerçekleşti:
Saray Matbaacılık (SARAE): -%40,79
Şekerbank (SKBNK): -%40,73
Barem Ambalaj (BARMA): -%34,28
Gündoğdu Gıda (GUNDG): -%31,20
Europap Tezol Kâğıt (TEZOL): -%24,69