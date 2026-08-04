Borsada temmuz bilançosu: En çok yükselen ve düşen hisseler

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Borsa İstanbul'da temmuz ayı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte BIST TÜM endeksinde yatırımcısına en fazla kazandıran ve kaybettiren hisseler de netleşti.

Ay boyunca Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) en yüksek getiriyi sağlayan hisse olurken, Saray Matbaacılık (SARAE) en fazla değer kaybeden şirket olarak öne çıktı.

Temmuzun en çok kazandıran hisseleri

Temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ilk beş hisse şöyle sıralandı:

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): %35,14

Hedef Holding (HEDEF): %30,58

Pergamon Status Dış Ticaret (PSDTC): %26,44

Büyük Şefler Gıda (BIGTK): %25,69

Özata Denizcilik (OZATD): %24,36

Temmuzun en çok kaybettiren hisseleri

Aynı dönemde BIST TÜM endeksinde en fazla değer kaybeden ilk beş hisse ise şu şekilde gerçekleşti:

Saray Matbaacılık (SARAE): -%40,79

Şekerbank (SKBNK): -%40,73

Barem Ambalaj (BARMA): -%34,28

Gündoğdu Gıda (GUNDG): -%31,20

Europap Tezol Kâğıt (TEZOL): -%24,69