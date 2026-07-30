Borsada ‘temmuz sancısı’ yerini umuda mı bırakıyor? Volkan Dükkancık’tan kritik ağustos analizi

Küresel piyasalarda tansiyonun düşmediği bir yaz mevsimi yaşandığını belirten Volkan Dükkancık, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını değerlendirdi. Fed’in piyasayı yönlendirmek yerine piyasayı takip eden bir stratejiye geçtiğini ve güçlü bir başkan duruşu sergileyemediğini ifade eden Dükkancık, bu kafa karışıklığının ABD borsalarında ciddi kayıplara yol açtığını söyledi. Dışarıda teknoloji devlerinin bilançoları ve petrol fiyatlarının seyrinin yakından izlendiğini, ancak yurt dışından sevimli ve destekleyici bir tablo devralınmadığını ekledi.

İç piyasada son yılların en zayıf borsa performanslarından birine tanık olunduğunu dile getiren Dükkancık, yatırımcıların ciddi anlamda yorulduğunu ve bezdiğini ifade etti. Özellikle MSI’ın uyarıları sonrası hisse fonlarından para çıkışlarının başladığını ve bunun ‘fon sattıkça getirinin düşmesi, düşen getiriyle daha fazla çıkış olması’ şeklinde bir sarmala dönüştüğünü belirtti. Bu sancılı sürecin, Türkiye’nin ‘sınır ülkeler’ kategorisine düşmemesi için yaşanması gereken zorunlu bir düzeltme olduğunu savundu.

Kritik destek seviyeleri: 282 dolar ve 13.300 puan

Endeksin dolar bazlı grafiğinde 282-283 dolar seviyelerinin 2024 yılı boyunca üç kez test edilip güçlü tepkiler verdiğini, şimdi ise dördüncü kez bu sınırda olduğumuzu belirtti. Satıcıların doyum noktasına ulaştığını düşünen Dükkancık, endeksin TL bazında 13.300-13.400, dolar bazında ise 282-283 seviyelerinden anlamlı bir tepki vermeye çok yakın olduğunu vurguladı. "Ağustos’un Temmuz’dan daha iyi bir ay olmaya aday olduğunu düşünüyorum" diyerek önümüzdeki hafta için iyimser bir beklenti paylaştı.

Hisselerde teknik seviyeler ve beklentiler

Dükkancık, yatırımcıların radarındaki hisselere dair şu teknik analizleri sundu:

Garanti BBVA (GARAN): Beklentilerin üzerinde 30,4 milyar TL kar açıklayan bankada, 123 TL stop seviyesi olarak belirlenirken 128 TL’nin aşılmasıyla tepki sürecinin hızlanabileceği öngörülüyor.

Tüpraş (TUPRS): Güçlü bilanço beklentisiyle piyasanın sığındığı hisselerden biri olan Tüpraş’ta, 278 TL stop kabul edilerek 320 TL hedefiyle takip yapılabileceği belirtildi.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): İş modelinin beğenilmesine rağmen son çeyrekteki yavaşlamaya dikkat çeken Dükkancık, 34-35 TL seviyelerinden tepki beklediğini, 38 TL aşılırsa ekleme yapılabileceğini söyledi.

Enerji Sektörü: Enerji üreticileri için zayıf bir dönem geçildiğini ifade ederken; Euro Power, Gesan ve Astor gibi teknoloji sağlayan şirketlerde %8-10’luk ek düzeltmelerin alım fırsatı yaratabileceğini ekledi.

Gentaş (GENTS): Müthiş bir satış baskısı altında olan hissede, 5 TL seviyesinin majör destek ve orta vadeli stop olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Dükkancık, büyük oyuncuların dipten mal toplama stratejisine karşı yatırımcıların psikolojik olarak güçlü kalmalarını ve bu seviyelerde mallarını kaptırmamaları gerektiğini belirterek konuşmasını noktaladı.