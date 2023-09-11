Borsada tüm zamanların zirvesi

Borsa İstanbul, haftaya yüzde 0,72 artarak 8385 puanla başlarken; sonrasında yükselişine devam etti ve tarihi zirvesini 8403 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, saat 10.39 itibarıyla yüzde 0,34 primle 8350 puanda hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda negatif ayrışıyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydederken; şu dakikalarda yüzde 0,54 ve yüzde 0,03 düşüşle işlem görüyor. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile maden, tek kaybettiren ise yüzde 0,04 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8500 seviyesi direnç, 8300 ve 8200 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8325 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel piyasalar temkinli

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret etti.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.