Borsada yatırımcı sayısı 176 bin kişi azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 23 Haziran haftası itibarıyla 175 bin 801 kişi azaldı. Bir önceki hafta 4 milyon 764 bin 694 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 588 bin 893'e geriledi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 6,21 trilyon TL'den 6,3 trilyon TL'ye yükseldi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 31 milyon 24 bin 119 olan toplam yatırımcı sayısı 31 milyon 53 bin 207 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 756 bin 295'ten 7 milyon 627 bin 55'e geriledi.

Toplam hesap sayısı 64 milyon 731 bin 467'den 64 milyon 848 bin 892'ye geldi.