Borsada yatırımcı sayısı 7 milyona dayandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 10 Eylül itibariyle 6.98 milyon kişiye çıktı. 31 Ağustos itibariyle yatırımcı sayısı 6.26 milyon kişi seviyesinde bulunuyordu. Yaklaşık 3.9 milyon yatırımcıyla talep rekoru kıran ebebek halka arzının da gerçekleştirildiği bu dönemde 720 bin yeni yatırımcı borsaya giriş yaptı.

MKK verilerine göre, mayıs sonunda 4.6 milyon kişi olan yatırımcı sayısı haziranda 4.48 milyon kişiye gerilerken haziran sonu itibariyle hızlı bir yükselişe geçti. Üst üste halka arzların da yapıldığı son üç ayda yatırımcı sayısı da 7 milyon sınırına dayandı. Temmuz sonunda 5.10 milyon kişi, ağustos sonunda 6.26 milyon kişi olan pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 10 Eylül itibariyle 6.98 milyon kişi olarak belirlendi.