Borsada yatırımcı sayısı azaldı: Yeniden 5 milyonun altında

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 26 Mayıs haftası itibarıyla 378 bin 241 kişi azaldı ve yeniden 5 milyonun altına indi. Bir önceki hafta 5 milyon 20 bin 865 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 642 bin 624'e geriledi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 5,16 trilyon TL'den 5,26 trilyon TL'ye çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 30 milyon 900 bin 325 olan toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 923 bin 854 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 963 bin 733'ten 7 milyon 619 bin 702'ye geriledi.

Toplam hesap sayısı 64 milyon 183 bin 216'dan 64 milyon 280 bin 799'a geldi.