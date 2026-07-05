Borsada yatırımcı sayısı halka arz rüzgarıyla hızlı yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi piyasasındaki yatırımcı sayısı geçtiğimiz hafta önemli bir artış kaydetti. Son dönemde hız kazanan yoğun halka arz takviminin, sisteme yeni yatırımcı girişini doğrudan tetiklediği belirtiliyor.

MKK’nın açıkladığı son verilere göre, 27 Haziran haftası itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki haftaya kıyasla 413 bin 685 kişi arttı. Bu sert yükselişle birlikte toplam pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 819 bin 248 kişiye ulaştı.

Piyasalarda bir önceki hafta yaşanan 11 bin 854 kişilik sınırlı azalışın ardından, halka arzların yarattığı motivasyonla gelen bu güçlü dönüş, yerli yatırımcının borsaya olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, halka arz süreçlerinin önümüzdeki dönemde de yatırımcı tabanının genişlemesinde belirleyici rol oynamayı sürdüreceğini öngörüyor.