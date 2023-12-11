Borsada yatırımcı sayısı yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geçtiğimiz hafta artış gösterdi. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 Aralık ile sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 196 bin 575 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 151 bin 236'dan 8 milyon 347 bin 811'e çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,8 trilyon TL'den 10,5 trilyon TL'ye geriledi.

Önceki hafta yatırımcı sayısında bir düşüş olmuş, 8 milyon 318 bin 256'dan 8 milyon 151 bin 236'ya gerilemişti.