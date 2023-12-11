Borsada yatırımcı sayısı yükseldi
Borsada yatırımcı sayısı önceki haftaki düşüşten sonra, geçen hafta 196,58 bin kişi artarak 8,35 milyon kişiye yükseldi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geçtiğimiz hafta artış gösterdi. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 Aralık ile sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 196 bin 575 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 151 bin 236'dan 8 milyon 347 bin 811'e çıktı.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,8 trilyon TL'den 10,5 trilyon TL'ye geriledi.
Önceki hafta yatırımcı sayısında bir düşüş olmuş, 8 milyon 318 bin 256'dan 8 milyon 151 bin 236'ya gerilemişti.