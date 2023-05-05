Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısını açıkladı. Buna göre, 4 Mayıs itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı tarihinde ilk kez 5 milyonu aştı. Açıklanan verilere göre, dün itibarıyla Borsada yatırımcı sayısı 5 milyon 53 bin 426 oldu. Yatırımcı sayısında yaşanan bu yükselişte halka arz şirketlerinin de büyük ölçüde desteği bulunuyor.

Son bir ayda yatırımcı sayısı 829 bin 300 artarken, önceki aya göre yükseliş yüzde 20'ye yakın oldu. Önceki yıl ile kıyasladığımızda ise, Borsa'nın yatırımcı sayısını 2'ye katladığı görülüyor.