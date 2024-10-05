Borsada yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, İsrail-İran arasındaki çatışma geriliminin artması ve risklerin Orta Doğu geneline yayılması endişeleriyle 25 Eylül’de başlayan 7 günlük bir düşüş trendine girmişti. Özellikle gerilimin arttığı 1 ve 2 Ekim işlem günlerinde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde yükseliş günler sonra yüzünü gösterirken, haftalık kayıpları toparlamaya yetmedi.

Endeks geçen haftayı da kayıpla tamamlarken, 4 Ekim 2024 kapanışında yüzde 2,5’e yakın yükselişe rağmen, nisan ayı başından bu yana en düşük haftalık kapanışı yaptı. Endeks haftanın son işlem gününde yüzde 2,37 oranında yükselirken, haftalık bazda kayıp yüzde 6,83 oldu.

Hafta boyunca küresel piyasalarda, ekonomilerdeki “yumuşak iniş” ve jeopolitik risklerin yanında veriler de yakından takip edildi. Yurt içinde ise odakta enflasyon verisi yer alırken, üretim ve tüketimdeki gelişmeler de yakından izlendi.

Bankacılık endeksi haftayı yüzde 10,74 oranında değer kaybıyla tamamlarken, sanayi endeksi ise yüzde 5,91 oranında değer kaybı yaşadı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan yüzde 11,69 ile Papilon Savunma (PAPIL) olurken, yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji (ENERY) onu izledi.

En çok düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 18,78 ile Karsan Otomotiv (KARSN) gelirken, yüzde 16,78 ile Emlak Konut GYO (EKGYO) ve yüzde 16,32 düşüşle Odaş Elektrik (ODAS) onu izledi.

Piyasada işlem hacim en yüksek hisseler

Endekste hafta boyunca gerçekleşen 412 milyar 874 milyon TL’lik işlem hacminin, 40 milyar 541 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden gelirken, 28 milyar 806 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 27 milyar 453 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 7 trilyon 916 milyar 386 milyon TL’ye (231 milyar 204 milyon dolar) geriledi. Önceki hafta endeksin toplam piyasa değeri 8 trilyon 303 milyar 752 milyon TL (243 milyar 67 milyon dolar) olmuştu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 485 milyar 100 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 447 milyar 78 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 377 milyar 775 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.