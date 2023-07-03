Borsa'da yeni rekor: 6000 puanı aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerini karşılamayan faiz artırımı sonrası yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, yeni haftaya rekorla başlarken, gün içinde tırmanışını sürdürdü ve psikolojik seviye olan 6000 puanı aştı. Endeks, gün içi zirvesini 6018 puana, kapanış rekorunu ise 6015 puana taşıdı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5900 ve 6000 seviyeleri direnç, 5750 ve 5600 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 2,04 ve yüzde 3,76 oranında yükselişte işlem gördü.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,02 ile ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5759 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazelemişti.

Dolar, 26 TL'nin üzerinde

Dolar, geçtiğimiz haftayı 25,88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 26,03 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 25,5340 TL'yi, en yüksek ise 26,1890 TL'yi görürken; kur saat 16.12 itibarıyla yüzde 0,64 oranında yükselişle 26,0514 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, rekor seviyesini geçtiğimiz çarşamba günü Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu zamanda uluslararası piyasada 26,24 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro’da da yükseliş sürüyor

Euro, cuma günü en son işlemlerde 28,13 TL'de işlem görürken; bugün en yüksek 28,7460 TL'ye kadar tırmandı. Euro, şu dakikalarda yüzde 1,01 yükselişle 28,4220 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,0643 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro'nun, tarihi rekoru 28,89 TL'de, İngiliz sterlinin ise 33,60 TL'de bulunuyor.

Gram altında 'dolar/TL' desteği sürüyor

Gram altın, dolar/TL'den aldığı destekle yükseliş eğilimini sürdürürken, bugünkü işlemlerde en yüksek 1611 TL'yi gördü. Değeri, ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 16.16 itibarıyla yüzde 0,76 oranında yükselişle 1609 TL'de bulundu.

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 27 Haziran'da 1621 TL'ye tırmanarak görmüştü.

DolarTL tatil sonrası hızlı başladı

İntegral Yatırım

DolarTL bayram tatili sonrası ilk iş gününe geçtiğimiz haftaya kıyasla daha volatil başladı. 26 seviyesinin üzerinde haftaya merhaba diyen DolarTL son işlem gününe kıyasla %1’e yakın primli işlem görüyor. Bayram tatili içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin rezerv artışına ilişkin rasyonel politikalara geçişin kademeli olarak devam edeceği vurgusunu yaptı. DolarTL’nin yönü bakımından hayati önem arz eden KKM için uygulanan yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar devam edeceği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükseliş hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde seyretmeye devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50

Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00