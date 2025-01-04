Borsada yılbaşı haftasında yatırımcısını güldüren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 2024’ün son, 2025’in de ilk haftasında enflasyonla yön bulurken, küresel piyasalar sakin kaldı.

Endekste, yurt içinde enflasyon etkili olurken, Aralık 2024 verisi yüzde 44,38 oranında TCMB’nin hedefleriyle paralel gerçekleşti.

Endeks, haftalık bazda yüzde 0,50 oranında değer kazandı. 2019 yılından bu yana süren yıllık bazdaki yükselişini de sürdüren BIST 100 endeksi, son iki haftada yükseliş sergiledi.

Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 1,54, sanayi endeksinde de yüzde 0,41 oranında oldu.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 11,78 ile spor olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 6,66 ile gıda oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 28,72 ile Trabzonspor (TSPOR) çekerken, ardından yüzde 11,29 ile Margün Enerji (MAGEN) ve yüzde 10,52 ile Tümosan (TMSN) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında Rusya fabrikası ile gündeme gelen yüzde 25,76 ile Anadolu Efes (AEFES) gelirken, yüzde 13,66 ile LDR Turizm (LIDER) ve yüzde 13,44 düşüşle Anadolu Grubu Holding (AGHOL) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre bir miktar artışla 366 milyar 888 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 32 milyar 650 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 25 milyar 891 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) hissesinde ve 20 milyar 335 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre artışla 8 trilyon 840 milyar 899 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 542 milyar TL değerle haftayı tamamladı. 472 milyar 944 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 411 milyar 240 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.