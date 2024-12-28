Borsada yılın son haftasında yatırımcısına kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’ne yılın son haftasında yurt içindeki veriler yön verirken, jeopolitik gelişmelerin yanında küresel piyasalar sakin kaldı.

Endekste, yurt içinde yakından izlenen verilerin başında asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki artış ve Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi geldi.

Endeks, haftalık bazda yüzde 3,09 oranında değer kazandı. 6 hafta aralıksız yükselen BIST 100 endeksi geçen haftayı kayıpla kapamasının ardından yeniden yükselişe döndü.

Bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 6,40, sanayi endeksinde de yüzde 1,80 oranında oldu.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 7,06 ile spor olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 0,25 ile turizm oldu.

En çok değer kazanan hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 10,50 ile Oyak Çimento (OYAKC) çekerken, ardından yüzde 10,10 ile Fenerbahçe (FENER) ve yüzde 9,72 ile Türkiye Sigorta (TURSG) onu izledi.

En çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım (BRYAT) gelirken, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma (PAPIL) ve yüzde 5,71 düşüşle Katılım Evim (KTLEV) onu izledi.

Yatırımcıların en çok ilgisini çeken hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre azalarak 355 milyar 390 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 29 milyar 176 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 28 milyar 702 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 24 milyar 261 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre artışla 8 trilyon 736 milyar 946 milyon TL (248 milyar 516 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 546 milyar TL değerle haftayı tamamladı. 465 milyar 337 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 401 milyar 235 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.