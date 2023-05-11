Borsada yükseliş hızlandı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa, gün içinde sert yükselişlerin olduğu bir seyir izlerken, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla artışlar hız kazandı. BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aştı; bankacılık endeksinde artış yüzde 9'un üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi 4492-4836 bandında hareket ederken; gün içinde yükseliş yüzde 6'yı aştı. Endeks saat 15.27 itibarıyla yüzde 7,17 oranında kazançla 4820 puanda işlem gördü. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5492 puana gerilemişti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4480 ve 4400 seviyeleri destek, 4550 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksinde sert yükseliş

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken, gün içinde sert artışların görüldüğü bir seans geçiriyor. Endekste artış, İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğinin açıklanmasıyla hız kazandı ve yüzde 9'un üzerine çıktı. Şu dakikalarda ise, yüzde 9,77 oranında artışla 4937 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksindeki artış, pazartesi gününden bu yana yüzde 23'ü aşarken; BIST 100 endeksi ise, yaklaşık yüzde 8 yükseldi.

En çok işlem gören hisse senetleri; İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı Kredi, ve Şişecam oldu.

Borsada, seçimlerden sonra normalleşme fiyatlanıyor

Uğurcan Kaya - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Seçimlerden sonra normalleşme olabileceği beklentisi, bankacılık sektörü başta olmak üzere Borsa İstanbul’da fiyatlanmaya devam ediyor. Bankacılık sektöründeki ilk çeyrek karlarının ağırlıklı olarak piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi ve makro ihtiyati tedbirlerin oluşturduğu olumsuz etkilerinin seçimden sonra zayıflamasına yönelik beklentiler bankacılık endeksini destekliyor.

Açıklanan bilançolarla birlikte çarpansal olarak ciddi iskonto oluştuğunu görüyoruz. Buna karşın bankalarda bulunan tahvil stoku ve önümüzdeki süreçteki TCMB’nin faiz politikası bankacılık sektörünün karlılığının devamı açısından önemli olacak. Bugün itibariyle 4900 seviyesinin üzerini test eden bankacılık endeksi bu hafta yüzde 23,4 yükseliş gösterdi.



Teknik olarak baktığımızda dün güçlü psikolojik bölge olarak gördüğümüz 4500 seviyesinin hemen altında kapatan bankacılık endeksi, bugün 4500 seviyesinin üzerinde tutunmasının ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Bankacılık endeksinde 4820 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda ilk aşamada 5250 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir.