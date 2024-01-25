Borsada yükseliş ikinci gününde: Gözler Merkez Bankası'nda

Borsa İstanbul, dördüncü haftasında pozitif tarafta hareket ederken, uzmanlar özellikle teknik olarak 8000 bölgesinin üzerinde kalmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları önemli olacak. TCMB'nin faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu aktaran analistler, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu belirtti. Piyasanın genel beklentisi, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı yönünde.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 değer kazanarak 8142 puandan başlarken; 8142 - 8181 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.55 itibarıyla yüzde 1,08 yükselişle 8177 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,79 ve yüzde 0,96 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8100 ve 8060 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8090 puandan tamamlamıştı.