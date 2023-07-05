Borsa'da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul 100 endeksi, dün gün içi zirvesini 6076 puana taşırken, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,37 değer kazanarak 6026 puandan başladı. Endeks, gün içinde 6013 - 6050 bant aralığında hareket ederken, saat 10.19 itibarıyla yüzde 0,64 oranında yükselişle 6042 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6100 ve 6250 seviyeleri direnç, 5900 ve 5800 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,62 ve 0,03 düşüşle işlem gördü.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybıyla günü 6003 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda veri takvimi takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini aktaran analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.