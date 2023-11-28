Borsada yükseliş sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamlarken; bankacılık endeksi, gelen yabancı kurumların olumlu raporları ile yüzde 6'ya yakın yükseldi. Analistler, BIST 100 endeksinin 8060 üzerinde tutunmasının kısa vadede kritik olacağını belirtirken; pozitif bir trend hareketi için hacim tarafının da desteklemesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca uzmanlar, büyüme döneminde yükseliş gösteren şirketler yerine sıkılaşma süreci ile birlikte gelir esnekliği olan, nakit tarafta problemi olmayan şirketlerin ön plana çıkabileceğini belirtti. Diğer taraftan, Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primlerinde gerileme sürerken; güne 339 puandan başlıyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 değer kazanarak 8115 puandan başlarken; 8112 - 8140 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.21 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 8140 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,61 düşüş ve yüzde 0,32 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8380 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.