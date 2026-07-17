Borsada yüzde 2 kayıp: Açığa satışta yukarı adım kuralı devrede
BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 2'yi aşması üzerine, Borsa İstanbul açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2'yi aşmasının ardından açığa satış işlemlerine yönelik tedbir uygulandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, BIST 100 endeksinde saat 14.32.51 itibarıyla meydana gelen değişimin eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması nedeniyle, Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Söz konusu uygulama kapsamında, açığa satış işlemleri seans sonuna kadar yukarı adım kuralına tabi olarak gerçekleştirilecek.