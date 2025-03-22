Borsada zor hafta: En çok kazandıran hisseler hangileri?

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada yurt içindeki siyasi gelişmelere odaklandı. Endeks, haftalık bazda yüzde 16,5 oranında değer kaybetti.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 26,4, sanayi endeksinde de yüzde 12,6 oranında değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda değer kazanan endeks olmazken, en çok değer kaybeden endeks yüzde bankacılık oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan 5 hisse oldu. Yüzde 33,57 ile Tekfen Holding (TKFEN) geçen hafta olduğu gibi başı çekerken, ardından yüzde 8,72 ile Altınay Savunma (ALTNY), yüzde 3,72 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), yüzde 3,39 ile Enka İnşaat (ENKAI) ve yüzde 3,04 ile Çelebi (CLEBI) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 29,09 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) gelirken, onu yüzde 28,24 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 26,19 değer kaybeden TSKB (TSKB) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre büyük yükselişle 807 milyar 330 milyon TL oldu. Çarşamba günü iki kez devre keserek sert düşüşle kapanan piyasada hacim rekoru kırıldı.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 70 milyar 39 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 62 milyar 437 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 51 milyar 250 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri de geçen haftaya göre sert düştü. 9 trilyon 633 milyar TL’den 8 trilyon 128 milyar TL’ye geriledi.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) liderliği Aselsan’a (ASELS) kaptırdı. Aselsan’ın 533 milyar 976 milyon TL olan değeri ise 503 milyar 880 milyon TL’ye gerilese de en değerli şirket oldu.

Geçen hafta 602 milyar 280 milyon TL ile haftayı tamamlayan Garanti BBVA’nın değeri 450 milyar 240 milyon TL oldu. Haftanın en değerli üçüncü şirketi olan Türk Hava Yolları (THYAO) 394 milyar 335 milyon TL değere geriledi.