Borsadaki yükselişe 'vergi' freni

İSTANBUL / EKONOMİ

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, gün içinde kararsız bir seyir izlerken; torba yasada yer alan vergi düzenlemeleri sonrası kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksi 5889 puana kadar gerilerken, bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'ün üzerine kadar taşındı. Torba yasada yer alan teklife göre; kurumlar vergisi yüzde 25’e çıktı, bankalar yüzde 30 ödeyecek.

Gün içi zirvesini dün 6076 puana taşıyan Borsada, vergi düzenlemeleri sonrası kayıplar hızlandı. Endeks, gün içinde 5889 - 6054 bant aralığında hareket etti ve saat 14.13 itibarıyla yüzde 0,90 oranında düşüşle 5949 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,78 ve 1,11 düşüşle işlem gördü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6100 ve 6250 seviyeleri direnç, 5900 ve 5800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar, 26,19 TL'ye kadar yükseldi

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 25,99 TL seviyesinde hareket ederken; güne 26,06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, bugün en düşük 25,9110 TL seviyesini, en yüksek ise 26,1950 TL seviyesini gördü. Kur saat 13.27 itibarıyla yüzde 0,49 yükselişle 26,0908 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 28,5540 TL'yi görürken; şu dakikalarda 28,4391 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 33,2037 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın rekor seviyesini test etti

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle rekor seviyesi olan 1621 lirayı test etti. Sonrasında kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, saat 13.51 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 1616 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 4 günlük yükseliş eğilimin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,06 yükselişle 1926 dolardan işlem görüyor.