Borsadan 3 hisseye tedbir kararı
Arzum, İhlas Ev Aletleri ve Obase Bilgisayar payları 8 Aralık seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Arzum, İhlas Ev Aletleri ve Obase Bilgisayar payları 10 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 8 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARZUM.E, IHEVA.E ve OBASE.E payları 10/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.