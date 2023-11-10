Borsadan 3 hisseye tedbir kararı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Arzum, İhlas Ev Aletleri ve Obase Bilgisayar payları 10 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 8 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARZUM.E, IHEVA.E ve OBASE.E payları 10/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.