Borsadan haftaya güçlü başlangıç! Bankalar yüzde 5'i aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Düşüş eğiliminin başladığı 22 Eylül'den bu yana yaklaşık yüzde 24 değer kaybeden Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde güçlü yükseliş sergiledi. Tepki alımlarının bankalar öncülüğünde gerçekleştiğini belirten uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde gelen eylül enflasyonuna rağmen faiz indirimlerine ara vermeyeceği beklentilerinin kuvvetlenmesinin borsayı desteklediğini değerlendirdi.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 10 bin 247 puandan başlarken; gün içinde 10 bin 552 puana kadar çıktı. Endeks kapanışta ise, yüzde 2,65 primle 10 bin 479 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi de, gün sonunda yüzde 4,73 artışla 13 bin 818 puanda işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamlamıştı.

"Yükselişler devam edebilir"

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol, "Merkez Bankasının 150 baz puan veya üzerinde faiz indirimi yapma ihtimalinin etkisiyle özellikle borsada bankacılık endeksinde alımların devam ettiği görülüyor" dedi.

Bundan sonraki sürece ilişkin de konuşan Demirkol, dövizdeki oynaklığın yatay seyretmesi ve Euro/dolar paritesinde Euro'nun güçlü seyrini sürdürmesi durumunda, faiz indirimlerinin de etkisiyle borsada bankacılık endeksindeki yükselişlerin devam edebileceğini söyledi.

Piyasalarda önemli hafta

Ekim ayındaki sert düşüşlerin ardından piyasaları bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. Perşembe günü, Akbank ve TAV Havalimanları Holding gibi önemli şirketlerin finansal sonuçları açıklanacak. Ayrıca bugün Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası, perşembe günü ise CHP Olağan Genel Kurulu’na ilişkin davası gündemde olacak.

Eylül ayı enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından, perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi olasılığı korunuyor. BIST 100 endeksi geçen hafta önemli destek bölgeleri direnç seviyelerine dönerken, 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyede kapanış gerçekleştirdi. Tepki denemelerinin satışlarla karşılanması, satış baskısının kırılamamasında temel etken olarak öne çıkıyor. 10.085 seviyesindeki düşen kanal desteğinden gelebilecek tepki alımları, endekste 10.400 üzerinde bir kapanış sağlanması durumunda tepki sürecinin güç kazanmasını destekleyebilir.