Borsadan haftaya rekorlu başlangıç

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 7 haftayı değer kazancıyla tamamlarken; yeni haftaya da rekorla başladı. Son dönemde devam eden yabancı ilgisinin geçen hafta azaldığını tahmin eden uzmanlar, 9300’deki zorlanmanın dolar bazında da 3,00 dolar bölgesine denk geldiğini belirtti. Analistler, dolar bazında yakın zirve 3,12 bölgesinde; ortalama 30,90-31,00 TL kur aralığından 9600-9700 bölgesine karşılık geldiğini ifade ederken; BIST 100’de teknik olarak 9180, 9100 ve 9030 desteğinin öne çıktığını ve yükselişte 9290, 9390 ve 9500 dirençlerinin takip edilebileceğini kaydetti.

BIST 100 endeksi güne 0,77 yükselerek 9322 puanla rekor seviyeden başlarken; sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve gün içi tarihi zirvesini 9385 puana çekti. Endeks, saat 11.25 itibarıyla yüzde 1,39 kazançla 9378 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,95 ve yüzde 0,94 primle hareket ediyor.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9250 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.