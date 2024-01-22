Borsadan kaçış 6. haftasında da sürüyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında düşüş üst üste altıncı haftada da devam etti.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 19 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 72 bin 954 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı, 7 milyon 510 bin 34'ten 7 milyon 437 bin 80'e indi.

Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 6 haftada 1 milyon 236 bin 396 kişi azalmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,53 trilyon TL'den 10,62 trilyon TL'ye yükseldi.