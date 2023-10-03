Borsadan rekor üzerine rekor

Borsa İstanbul, dün kritik seviye olan 8400 puanın üzerinde ilk kapanışını gerçekleştirirken, haftanın ikinci işlem gününe rekorla başladı. Sonrasında da yükselişini sürdüren borsa, gün içi tarihi zirvesini 8559 puana taşıdı. Uzmanlar, 8400 puan üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş hareketinin devamı açısından önemli olacağını belirtiyor. Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumda olacak. Sunumun saat 15.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

8528 - 8559 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 11.01 itibarıyla yüzde 0,58 artışla 8536 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydederken, şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,14 düşüş ve yüzde 0,90 primle seyrediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8600 ve 8700 seviyesi direnç, 8500 ve 8400 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazancıyla günü 8486 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Küresel piyasalarda Fed etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını hatırlatan analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.