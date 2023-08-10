Borsadan rekorlu başlangıç

Borsa İstanbul dünkü işlemlerde sert yükselirken, yeni güne de rekorunu tazeleyerek başladı. Tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 7704 puana taşıyan BIST 100 endeksi, saat 10.56 itibarıyla yüzde 0,97 artışla 7669 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi, dün akşam saatine doğru gelen alımlarla günü yüzde 9'a yakın yükselişle tamamlarken; yeni güne primli başladı. Endeks, şu dakikalarda ise yüzde 1,29 yükselişle 7361 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7750 ve 7900 seviyeleri direnç, 7500 destek konumunda bulunuyor.

Dün banka hisseleri öncülüğünde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7600 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Gözler bugün ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.