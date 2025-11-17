  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsadan yatırımcı çıkışı sürüyor
Takip Et

Borsadan yatırımcı çıkışı sürüyor

Pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta da azalmaya devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsadan yatırımcı çıkışı sürüyor
Takip Et

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta azalmaya devam etti.

Verilere göre, 14 Kasım haftasında yatırımcı sayısı 57.663 kişi gerileyerek pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 432 bin 356 kişiye indi.

Önceki hafta da yatırımcı sayısı 10.247 kişi azalmıştı.

Pay senedi sahiplik oranına bakıldığında toplam portföy değerinden yabancıların payı yüzde 36,61, yerli yatırımcıların payı yüzde 63,39 oldu.

Yatırımcılar durmadı: İşlem farkı 26 milyar TL'yi aştı! İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisselerYatırımcılar durmadı: İşlem farkı 26 milyar TL'yi aştı! İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisselerEkonomi

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
New York borsası güne düşüşle başladı
New York borsası güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Tv8 eşit mi oransal mı? Tv8 kişi başı kaç lot verir?
Tv8 eşit mi oransal mı? Tv8 kişi başı kaç lot verir?
Tv8 halka arz ne zaman? Tv8 hangi bankalarda var?
Tv8 halka arz ne zaman? Tv8 hangi bankalarda var?