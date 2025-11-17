Borsadan yatırımcı çıkışı sürüyor
Pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta da azalmaya devam etti.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta azalmaya devam etti.
Verilere göre, 14 Kasım haftasında yatırımcı sayısı 57.663 kişi gerileyerek pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 432 bin 356 kişiye indi.
Önceki hafta da yatırımcı sayısı 10.247 kişi azalmıştı.
Pay senedi sahiplik oranına bakıldığında toplam portföy değerinden yabancıların payı yüzde 36,61, yerli yatırımcıların payı yüzde 63,39 oldu.