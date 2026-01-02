Borsalarda 2025 yılında rekorlar görüldü, gümüş ve altın yatırımcısı servet sahibi oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifeleri, dünyanın birçok ülkesinde artan ulusal borçlarla teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerine karşın merkez bankalarının parasal gevşemeye devam etmesi, borsaların 2025 yılında rekor seviyeleri test etmesini sağladı.

Geçen yıl jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler dolar üzerinde dalgalanmalara yol açarken, altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenler de uzun süredir görülmeyen yükselişler yaşadı.

2025 yılı, hem küresel ekonomik belirsizlikler ve hem de Trump'ın tekrar ABD Başkanı olması, yeniden başlayan ticaret savaşları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin öne çıktığı bir dönem oldu.

Geçen yıl başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz politikaları nedeniyle yatırım piyasaları açısından oldukça hareketli geçti.

Fed'in Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitmesi, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi, şirket bilançolarının iyi gelmesi ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerinin hisselerine artan ilgi, küresel piyasalarda risk iştahını artıran önde gelen unsurlar arasında yer aldı.

Geçen yıl birçok ülkenin borsasında çift haneli kazançlar kaydedildi.

Dolar zayıfladı

Artan belirsizlikle birçok yatırımcı belirsizlik içinde kaldığından güvenilir yatırımlar aradı.

Doların zayıflığı, 2025'te piyasalardaki en önemli konulardan bir tanesiydi. Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, artan ABD borcu ve Fed'in bağımsızlığı konusunda artan şüpheler, doların birçok para birimi karşısında düşüşüne neden oldu.

Belirsizlik ve Trump'ın gümrük vergisi hamlesi, doların Euro karşısında büyük ölçüde değer kaybetmesine sebebiyet verdi. Bu gelişmelerle Euro/dolar paritesi yılı yüzde 13,5 artışla 1,1752 seviyesinde tamamladı.

Gümüş ve altın yatırımı servet sahibi yaptırdı

100 bin Euroluk bir yatırımın 2025'te özellikle dikkati çeken piyasalarda nasıl bir performans gösterdiğini hesapladı.

2025'te gümüş ve altın yatırımcılarına büyük kazançlar sağlarken, platin de önemli artışlar gösterdi. Kripto paralar, kakao ve petrol yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Yıl başında 100 bin Eurosunu gümüşe yatıran bir yatırımcı, 2025 sonunda 221 bin 400 Euroya ulaştı. Altın ve platin de geçen yıl en istikrarlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıktı. Aynı dönemde altına yatırım yapan bir kişi, parasını 149,200 bine, platine yatırım yapan bir kişi ise 199 bin 400'e çıkardı.

Kripto paralarda ise durum tersine döndü. Bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199 dolardan gerileyerek 90 bin doların altına indi ve geçen yılı başladığı seviyenin de altında kapattı.

Trump politikaları ve piyasalar

Trump'ın ticaretteki korumacı adımlarına ve Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler ile yapay zeka odaklı büyümeye yönelik ilgi, 2025'te piyasaların seyrinde etkili olmuştu.

Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çinli yapay zeka şirketi Deepseek'in düşük maliyetli yapay zeka hamlesi yılın başlarında ABD borsalarını önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Çinli girişim Deepseek, ChatGPT'ye rakip olacak uygun fiyatlı, yüksek performanslı bir yapay zeka modeli tanıtmıştı.

Ticaret savaşlarının etkisiyle ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde daralmasının resesyon endişelerini tetiklemesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in mayıs ayında ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesi, jeopolitik gerilimler, Fed'in politikasına ilişkin belirsizlikler, yıl genelinde piyasalarda risk iştahını olumsuz etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Ancak büyük ABD teknoloji şirketlerinden gelen iyi finansal sonuçlar, büyük teknoloji şirketlerinin ABD'de hala çok karlı olduğunu gösterirken, ABD borsaları toparlanmaya devam etti. Bu toparlamada Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması ve bankanın daha sonra 75 baz puanlık faiz indirimine gitmesi etkili oldu.

Yılın sonlarına doğru yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerine karşın New York borsası yılı yükselişte tamamlamayı başardı. Pay piyasalarında yılın son işlem gününde negatif seyir izlense de endeksler dalgalı geçen 2025 yılı genelinde çift haneli artış yaşadı.

Dow Jones endeksi yılı yüzde 13 yükselişle 48.063,29 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 16,4 artışla 6.845,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 20,4 yükselişle 23.241,99 puandan tamamladı.

Geçen yıl Dow Jones endeksi 48.886,86 puan, S&P 500 endeksi 6.945,77 puan ve Nasdaq endeksi 24.019,99 puanla rekor seviyeyi test etti.

Avrupa borsaları 2021'den beri en güçlü yılı geride bıraktı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan güvenlik tehditlerinin ardından özellikle Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı almasıyla savunma şirketlerinin hisselerinin değer kazanması, geçen yıl Avrupa piyasalarını destekleyen önde gelen faktörler arasında yer aldı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için hazırladığı barış planının jeopolitik risklerin azalacağına dair iyimserliği artırması da Avrupa piyasalarını geçen yılın son aylarında pozitif etkilerken, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisi de görüldü.

Avrupa'da gösterge endeks Stoxx Europe 600, 2025 yılını bankacılık ve emtia hisselerindeki yükselişin etkisiyle yaklaşık 592,19 seviyesinde kapatarak 2024'ün sonuna göre yüzde 16,6 yükseldi. Böylece Avrupa borsaları 2021'den beri en güçlü yılı geride bıraktı.

Bu yükseliş, düşen faiz oranları, Almanya'nın ekonomik teşvik paketi ve yüksek değerli ABD teknoloji hisselerinden uzaklaşma eğilimi tarafından desteklendi.

Yatırımcılar, ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlik ortamında Avrupa'da daha cazip yatırım fırsatları aradı.

Stoxx Bankacılık endeksi geçen sene yıllık yüzde 67 artarak 1997'den bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde yüzde 23 yükselerek 24,490.41 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 10,4 değer kazanarak 8,149.50 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de 2025 yılında güçlü performans sergiledi. Endeks, yılı yüzde 21,5 artışla 9,931.38 puandan kapattı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 31,5 yükselerek 44.944,54 puan oldu. İspanya'da Ibex 35 endeksi yüzde 49,3 artışla 17.307,80 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi 24.771,34, Fransa'da CAC 40 endeksi 8.314,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 9.954,32, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 45.071,84 ve İspanya'da Ibex 35 endeksi 17.391,56 puanla rekor seviyeyi test etti.

Avrupa'da yükselen jeopolitik risklerle savunma yatırımlarının çoğalmasıyla savunma hisseleri yaklaşık yüzde 56,5 arttı.

En büyük kaybeden ise yüzde 15 düşüşle medya sektörü oldu.

Asya borsalarında da ralli havası esti

Asya borsalarında da yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler ve ABD ile ticari gerilim tırmansa da bölge ülkeleri ile ABD arasındaki ticari ilişkilere ilişkin atılan olumlu adımlar Asya piyasalarında risk iştahını artırdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yılı yüzde 26,2 artışla 50.339,48 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 75,6 artışla 4.214,17 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 18,4 yükselişle 3.968,84 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 27,8 yükselişle 25.630,54 puandan tamamladı.

Geçen yıl Japonya'da Nikkei 225 endeksi 52.636,87 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi 4.226,75 puanla rekor seviyeyi gördü.

Nikkei 225 endeksinde şirketlerin yarısından fazlasını oluşturan teknoloji hisseleri bu yükselişi tetikledi ancak Japon hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için yaptığı harcama planlarına ilişkin endişeler, Japonya'da enflasyonu ve tahvil faizlerindeki yükselişi tetikledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi de ağırlıklı olarak yapay zeka ve yarı iletken patlamasından yararlanan Samsung Electronics ve yonga üreticisi SK Hynix gibi ağır toplar tarafından yönlendirildi.

MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi ile ölçülen gelişmekte olan piyasa hisse senetleri, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin yol açtığı belirsizliklere rağmen geçen yıl da iyi bir performans gösterdi.

Bu hisse senetleri, birçok ülkede daha güçlü ekonomik büyümenin yanı sıra doların değer kaybetmesinden de yararlandı. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi de yüzde 30,7 artışla 1.406,07 puana yükseldi. Euro cinsinden yatırım yapanlar, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksine yatırım yaparak yaklaşık yüzde 18'lik kazanç elde etti.

Tahvil piyasası

Önceki yıllarda olduğu gibi risk tahvil piyasasında getirilerin ana itici gücü olmaya devam etti.

Kredi notu düşük ve dolayısıyla temerrüt riski en yüksek olan şirketlerin tahvilleri en iyi performansı gösterdi. Yılın başında sözde çöp tahvillerden Euro cinsinden 100 bin Euro tahvil yatırımı yapanlar, vergi ve ücretler düşülmeden önce hesaplarında 105.080 Euroya sahip oldu.

Özellikle Fransa ve Almanya gibi batılı ülkelerde artan ulusal borçla ilgili endişeler, sanayileşmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Tersine, getiriler yükseldi. Sonuç olarak bu ülkelerde devlet tahvillerine yatırım yapanlar, bir önceki yıla göre yüzde 2'nin üzerinde bir kayıp yaşadı.

ABD Hazine tahvillerinin fiyatları yükselirken, zayıf dolar nedeniyle yıl başında ABD Hazine tahvillerine yatırılan 100 bin Eurodan sadece 93 bin 490 Euro kaldı.

Gümüş ve platin fiyat artışları altını geride bıraktı

Emtia piyasasında, 2025 yılında kıymetli metallerdeki yükselişler dikkati çekti.

Altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatları keskin yükseldi.

2025 yılı kıymetli metallerin rekor kırdığı bir dönem olarak öne çıktı. Arza yönelik endişeler, jeopolitik gerilimler ve endüstriyel talep, kıymetli metaller için önde gelen destekleyici unsurlar arasında bulundu.

Fed'in faiz indirimlerine başlaması ve geçen sene toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, özellikle kıymetli metalleri olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Fed'in 2026'da iki faiz indirimine gideceği öngörülürken, ABD Başkanı Donald Trump'un agresif şekilde faiz indirimini savunması da altın ve gümüş için olumlu etki oluşturdu.

Bunun yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesi, arza yönelik sıkıntılar da kıymetli metallerdeki yükselişleri destekledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerilim de son zamanlarda özellikle altın ve gümüşün fiyat hareketleri üzerinde etkili oldu.

1979'dan beri en yüksek kazanç

Altının onsu geçen yıl yatırımcısına yüzde 64,2 getiri sağlayarak 1979'dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanca imza attı. Yılı 4 bin 313 dolardan tamamladı.

Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken, yüzde 64,2 artan altının onsunu yıllık getiride geride bıraktı.

Gümüş böylece 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı yıl genelinde sert yükselişlerle öne çıkarken, aralık ayında 84 dolarla rekor tazeledi.

Gümüşün onsu yılı 71,1 dolardan tamamladı. 2 bin 489,2 dolarla tarihi zirveyi gören platinin onsu da yılı 126,8 artışla 2 bin 54,6 dolardan tamamldı.

Bakırın libresi 2025'te yüzde 41,9 artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, 5,64 dolara ulaştı.

Kakaonun ton fiyatı ise yüzde 48,1'le tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetti ve yılı 6 bin 65 dolardan tamamladı.

Tüm dünyayı etkileyen kuraklık, üretimde yaşanan sıkıntılar ile jeopolitik gelişmeler, tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Kakao da emtia piyasasında en sert hareketlerin görüldüğü ürünler arasında yer aldı. ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı da 2025 yılında yüzde 18,5 azalışla 60,9 dolara indi.

2025, Bitcoin için düşüş yılı oldu

Geçen yıla 93 bin 425 dolar seviyesinden başlayan bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın karşılılık esaslı tariflerinin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle nisan ayında 74 bin 437 dolara kadar gerilemişti.

Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199 dolara kadar çıktı.

ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen bitcoin 90 bin doların altına inerek yıla başladığı seviyenin de altına geriledi.

Bu gelişmelerle Bitcoin yılı yüzde 6,3 azalışla 87 bin 508 dolardan tamamladı. Ethereum da yılı yüzde 11 azalışla 2 bin 967 dolardan kapattı.