Borsanın 8 binde tutunma çabası sürüyor

Borsa İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir gün işleme ara vermesinin ardından, yeni güne yüzde 0,73 yükselişle 7964 puandan başladı. 7880 - 8005 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra dalgalı bir seyre yöneldi ve günü yüzde 0,14 artışla 7917 puandan tamamladı.

Güne pozitif başlayan bankacılık endeksi ise, borsadan negatif ayrıştı ve kapanışta yüzde 3,64 düşüşle 7379 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Salı günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8013 puana taşımıştı.

Küresel piyasalarda 'Çin' baskısı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.