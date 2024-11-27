Borsanın faiz indirimleriyle toparlanması bekleniyor

Türk hisse senetleri, yılın ikinci yarısında dünyanın en kötü performans gösteren piyasalarından biri olmasına rağmen, faiz indirimlerine yönelik beklentilerle toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi döngüsüne yakında başlayabileceğini öngörüyor.

Yabancı yatırımcı çıkışları ve yüksek faizlerin etkisi

Bloomberg’in haberine göre, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, haziran sonundan bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında geriledi. Bu düşüşte, yüksek faiz oranlarının diğer yatırım araçlarını cazip hale getirmesi ve yabancı yatırımcıların hisse senetlerinden net 2,5 milyar dolar çekmesi etkili oldu. Özellikle mayıs ayından itibaren hızlanan bu çıkışlar, piyasa üzerinde olumsuz bir baskı yarattı.

Ancak kasım ayıyla birlikte toparlanma işaretleri ortaya çıkmaya başladı. TCMB’nin faiz indirimi sinyali vermesi, piyasanın yeniden canlanmasına yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “Piyasa, bu denli büyük yabancı çıkışlarını beklemiyordu. Ayrıca, enflasyon başlangıçta öngörülenden daha dirençli olduğunu kanıtladı. Ancak en kötüsü muhtemelen geride kaldı. Şimdi, faiz indirimi gibi yeni bir katalizöre ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Faiz artış döngüsü ve enflasyonla mücadele

Haziran 2023-Mart 2024 döneminde TCMB, politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye yükseltti. Bu süreçte yüksek faiz, TL mevduat hesapları ve para piyasası fonları gibi alternatif yatırımları cazip hale getirdi. Ekim ayında Türk hisse senetleri ayı piyasasına girerken, şirket kârlarındaki düşüşler ve yükselen maliyetler piyasayı olumsuz etkiledi.

Kasım ayında TCMB, enflasyondaki yavaşlama nedeniyle faiz indiriminin yakında başlayabileceğine işaret etti. Faiz indirimi ihtimali hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Change Global Investment LLC Yönetici Direktörü Thea Jamison, “Faiz indirimi döngüsü piyasa için dönüm noktası olabilir. Şirket olarak, 2025’e girerken Türk hisse senetleri konusunda iyimseriz” dedi.

Asgari ücret ve enflasyon beklentileri

Piyasa, aralık ayında açıklanması beklenen asgari ücret artışını da yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 sonuna kadar enflasyonun yüzde 21’e düşürülmesini hedefleyen TCMB projeksiyonları doğrultusunda, enflasyonu geride bırakacak ölçülü bir artış sinyali verdi.

Strateji Portföy’den Burak Çetinçeker, “Asgari ücret artışı yüzde 25 seviyelerinde kalırsa, bu hem enflasyon hem de faiz beklentileri açısından olumlu algılanacaktır” diyerek, bu gelişmenin piyasaya etkisini değerlendirdi.

Yavaşlayan enflasyon ve yatırım fırsatları

Türkiye’de enflasyon, 2023 başındaki yüzde 75,5 seviyesinden Ekim 2024’te yüzde 48,6’ya geriledi. Ancak yüksek yaşam maliyetleri, hane halkı için hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Yavaşlayan enflasyon ve TCMB’nin faiz indirimi beklentisi, piyasalarda iyimserlik yaratıyor.

East Capital International AB Kıdemli Danışmanı Emre Akçakmak, “Enflasyonun düşmesi beklenenden uzun sürebilir, ancak TCMB’nin bir sonraki hamlesi faiz artışı olmayacaktır. Faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla birlikte Türk hisse senetlerinin toparlanması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi büyük kurumlar, faiz indirimlerinin kademeli olacağını öngörürken, İstanbul Portföy’den Deriner, faiz getirili yatırım araçlarının Türk hisse senetlerinin en büyük rakibi olmaya devam edeceğini belirtti.

Yurt içi piyasalarda toparlanma işaretleri giderek daha belirgin hale gelirken, yatırımcılar gözlerini faiz kararlarına ve ekonomi politikalarına çevirmiş durumda. 2025’e yaklaşırken, faiz indirimi beklentilerinin ve piyasa dinamiklerinin yatırımcıların kararlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.