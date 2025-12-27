Borsanın iki otomotiv devi için yeni fiyat tahmini; Eski günlerine göz kırpıyorlar

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününü kapsayan 22–26 Aralık 2025 döneminde BIST 100 endeksi göreli bir denge süreci izledi. Haftaya hafif düşüşle başlayan endeks, pazartesi günü önceki kapanışa göre değer kaybederek yaklaşık 11.311 puan civarında seyretti. Bu seviye, hafta boyunca piyasalardaki dalgalanmanın ilk işaretlerini verdi.

Hafta ortasında endeks sınırlı dalgalanma ile işlem görürken, yatırımcılar yeni yıl tatili ve küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerin etkisini hissetti. Bu süreçte endeks, üst üste günlerde yatay bir grafik çizdi ve belirgin yön bulmakta zorlandı.

Haftanın kapanış günü ise BIST 100, önceki güne göre hafif gerilemeyle yaklaşık 11.294 puan seviyesinden haftayı noktaladı. Bu performans, endeksin haftalık bazda yataydan hafif aşağı yönlü bir seyir izlediğini gösterdi.

Analistler, Borsa İstanbul’un bu haftaki performansını “temkinli seyre” benzetirken, özellikle uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin ve yıl sonu etkilerinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki hafta için yatırımcıların ekonomik veri akışını ve global trendleri yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

ARACI KURUMDAN 2 DEV İÇİN FİYAT TAHİMİNİ

Tacirler Yatırım, DOAS – Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 235,00 TL’den 278,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “tut”tan “al”a revize etti.

Aracı Kurum Tacirler Yatırım

Hedef fiyat 278,00 TL

Son fiyat (İst: DOAS) 186,00 TL

Tavsiye Al

Prim potansiyeli %49,46

Açıklanma tarihi 26 Aralık 2025

Tacirler Yatırım, FROTO – Ford Otosan için hedef fiyatını 135 TL’den 140 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu

Aracı Kurum Tacirler Yatırım

Hedef fiyat 140 TL

Son fiyat (İst: FROTO) 94,40 TL

Tavsiye Al

Prim potansiyeli %48,30

Açıklanma tarihi 26 Aralık 2025

Kaynak: rotaborsa.com

Derleme: ekonomim.com