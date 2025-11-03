Borsanın şampiyonu belli oldu: İşte derbi haftasının ardından 4 büyüklerin borsa performansı

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 11. haftası tamamlandı. Haftanın öne çıkan maçlarında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle maçı 3-2 kazandı.

Trabzonspor hisseleri haftanın ilk gününde yüzde 6,3 kazandı

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden lider Galatasaray ile puan farkını 4’e indirmiş oldu. Derbi haftasının ardından borsa cephesinde de hareketlilik yaşandı; spor endeksi, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin desteğiyle yükselişini hızlandırdı.

Buna göre spor endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,83 artışla 2 bin 526 puana çıktı. Kulüplerin performansı incelendiğinde ise en fazla getirinin Trabzonspor hisselerinde olduğu görüldü. Haftanın ilk işlem gününde TSPOR yüzde 6,30, FENER yüzde 2,46, GSRAY yüzde 1,36, BJKAS ise yüzde 1,03 kazanç sağladı.

Trendyol Süper Lig’in ilk üç ayında borsada Trabzonspor ve Galatasaray öne çıktı

Dört büyük kulübün 8 Ağustos'ta başlayan Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun başlangıcından ekim sonuna kadar performansı incelendiğinde ise Trabzonspor ile Galatasaray’ın borsa ligindeki kazançlarıyla öne çıktığı görüldü.

Trabzonspor ligin başladığı 8 Ağustos'tan ekim ayı sonuna kadar geçen sürede yatırımcısına yüzde 13,4 kazanç sağladı.

Süper Lig'de zirvede bulunan ve Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de temsil eden Galatasaray ise aynı dönemde yüzde 8,1 değer kazandı.

Ligde aldığı sonuçlarla zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş ise 8 Ağustos'tan ekim ayı sonuna kadar geçen sürede yüzde 8,9 değer kaybı yaşadı. Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri de yüzde 21,1 değer kaybetti.

Süper Lig’in ilk üç ayında Galatasaray ve Trabzonspor’un piyasa değeri artarken Fenerbahçe ve Beşiktaş geriledi

Galatasaray'ın 8 Ağustos'ta 18 milyar 360 milyon lira olan piyasa değeri ekim ayı sonunda 19 milyar 845 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde Trabzonspor'un piyasa değeri de 8 milyar 400 milyon liradan 9 milyar 525 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemlerde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 16 milyar 87 milyon 500 bin liradan 12 milyar 700 milyon liraya, Beşiktaş'ın piyasa değeri 9 milyar 340 milyon 178 bin 92 liradan 8 milyar 510 milyon 909 bin 943 liraya geriledi.