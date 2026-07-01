Borsanın yeni hissesi tavanla açıldı
Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Beta Enerji payları, 40 TL'lik halka arz fiyatının ardından ilk işlem gününde yüzde 10 primle 44 TL'den tavan açılış yaptı. Şirket hisseleri Yıldız Pazar'da "BETAE.E" koduyla yatırımcılarla buluştu.
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. payları, halka arzın ardından bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "BETAE.E" koduyla işlem görmeye başladı. Paylar, 40 TL'lik halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 10 prim yaparak 44 TL'den tavan seviyede açılış gerçekleştirdi.
Şirketin halka arz kapsamında 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payları yatırımcılarla buluşurken, hisseler Borsa İstanbul'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başladı. Güçlü talebin etkisiyle ilk işlem gününe tavan fiyattan başlayan Beta Enerji payları, halka arz fiyatının üzerinde performans sergileyerek yatırımcıların ilgisini yansıttı.